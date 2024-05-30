البطاطس بـ 15 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم الخميس في المنوفية

شهدت بعض الخضراوات بأسواق محافظة المنوفية، اليوم الخميس الموافق 30 من مايو 2024، تراجعًا في أسعارها مثل البصل، والطماطم، والبطاطس.

وحرصت الوفد على متابعة الأسواق، لمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 30 مايو 2024.

أسعار الخضراوات اليوم بأسواق المنوفية



وجاءت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، كالتالي: كيلو الشطة الخضراء 10 جنيهات، الباذنجان 12 جنيها للكيلو، سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، كيلو القتة 15 جنيها، كيلو البصل 7 جنيهات، سعر الطماطم 7 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات، الجزر 10 جنيهات للكيلو، كيلو الفلفل 12 جنيها، سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، سعر كيلو الليمون 30 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق الجملة..الموز بـ20 جنيها

سجلت أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، صباح اليوم الخميس 30 -5-2024، إذ تراوح سعر البطيخ ما بين 20 و100 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

- تراوح سعر البطيخ ما بين 20 و100 جنيه.

- سجل سعر كيلو البرقوق السكري بين 15 و35 جنيها.

- تراوح سعر المشمش السويسي بين 10 و20 جنيها.

- تراوح سعر الكمثرى المستوردة بين 75 و125 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفى بين 4.5 و7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة داخل سوق العبور

- بلغ سعر كيلو الموز نحو 20 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الجوافة البلدي من 20 و35 جنيها.

- سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 15 و27 جنيها.

- وصل سعر كيلو التفاح أمريكي إيطالي من 60 لـ100 جنيه.

- بلغ سعر كيلو الخوخ 30 جنيها.