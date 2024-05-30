الأمم المتحدة تشيد بسجل مصر الحافل في عمليات حفظ السلام

أشادت الأمم المتحدة بالسجل الحافل من الإنجازات المصرية في عمليات حفظ السلام على مدى أكثر من 60 عاما من وجودها، وبتضحيات مصر العظيمة، حيث جاد 60 من أصحاب الخوذات الزرقاء الشجعان من مصر بأرواحهم في سبيل السلام.

جاء ذلك في مقال مشترك بقلم السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة وإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، بعنوان "نحو عمليات حفظ سلام أممية أكثر فعالية وملائمة لتحديات المستقبل.. تأملات في 76 عاما من عمليات حفظ السلام وسجل مصر الحافل".

وأشار الجانبان، في المقال الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إلى أنه "بينما نُحيي الذكرى السنوية السادسة والسبعين لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإننا نطالع صفحات مُشرفة من تاريخ طويل، حفر سطورها أكثر من مليون من حفظة السلام الذين خدموا تحت علم الأمم المتحدة في أكثر من 70 عملية لحفظ السلام في أربع قارات، منذ نشأة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في عام 1948".

ولقد عمل أصحاب الخوذات الزرقاء على مدى العقود السبعة المُنصرمة، من دون كلل من أجل تخفيف حدة النزاعات وحماية المدنيين وتوفير الضمانات الأمنية الأساسية، والاستجابة للأزمات وتسهيل الانتقال إلى السلام المستدام في بعض من أكثر البيئات صعوبة حول العالم. وهم بذلك قد أسهموا في مساعدة البلدان على طي صفحات الصراع وبدء مسار نحو التنمية المستدامة، حتى ولو ظلت بعض التحديات الكبيرة ماثلة أمام جهود بناء السلام".



