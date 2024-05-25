خبير الأمم المتحدة :العالم يتجاهل خطر الإبادة الجماعية في السودان

حذر خبير من الأمم المتحدة من أن منطقة دارفور في السودان تواجه خطرا متزايدا بالإبادة الجماعية حيث يتركز اهتمام العالم على الصراعات في أوكرانيا وغزة.

منطقة دارفور

قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية ، أليس وايريمو نديريتو ، لبرنامج نيوزداي على بي بي سي: "لدينا ظروف يمكن أن تحدث فيها إبادة جماعية أو حدثت بالفعل" .

وأضافت أن العديد من المدنيين استهدفوا على أساس عرقهم في مدينة الفاشر المحاصرة في السودان ، حيث اشتد القتال العنيف في الأيام الأخيرة.

تم الإبلاغ عن أكثر من 700 حالة وفاة في 10 أيام من قبل جمعية خيرية طبية في المدينة.

الفاشر هي آخر مركز حضري رئيسي في منطقة دارفور لا يزال في أيدي الجيش السوداني.

ويقاتل الجيش قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أكثر من عام، في حرب أهلية أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار من ديارهم.

وقال إبراهيم الطيب الفكي، أحد السكان المحليين، لبي بي سي إن شقيقته قتلت في غارة جوية عسكرية دمرت منزله أيضا.

وقال الرجل البالغ من العمر 47 عاما لبي بي سي إنه أرسل أطفاله الثلاثة للعيش مع جدهم لكن منزله أصيب أيضا. تحتمي الأسرة الآن بأنقاضها، لا يوجد مكان آمن في الفاشر في الوقت الحالي.

وتابعت نديريتو إن الوضع يتكشف إلى إبادة جماعية "شبيهة برواندا" في عام 1994 ، مستشهدة بتحليل الأمم المتحدة حول عوامل الخطر المتزايدة.

وأضافت أن "الأعمال العدائية المتزايدة في الفاشر فتحت الآن فصلا مقلقا حقا في هذا الصراع، أنا أدعو إلى الاهتمام بهذا الصراع بالذات. لقد كنت أحاول إيصال صوتي لكن صوتي أغرقته حروب أخرى - في أوكرانيا وغزة".

أعربت هيومن رايتس ووتش مؤخرا:" مخاوف مماثلة من إبادة جماعية محتملة في دارفور".

وقال تقرير صادر عن الحملة إن التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد المساليت العرقية والمجتمعات غير العربية في المنطقة من قبل القوات شبه العسكرية وحلفائها العرب.

ودعت إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع، بمن فيهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف على نطاق واسع باسم حميدتي.

اندلع العنف الحالي من تاريخ طويل من التوترات حول الموارد بين المجتمعات الزراعية غير العربية، بما في ذلك المساليط، والمجتمعات الرعوية العربية.

تم قطع الإنترنت مما جعل الوصول إلى المدينة صعبا، حيث يواصل جنود من مجموعة مراسلون بلا حدود محاصرة المدينة.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 15 ألف شخص يخشى أن يكونوا قد قتلوا في مدينة الجنينة بغرب دارفور العام الماضي.

وفي يونيو الماضي ، قتل حاكم غرب دارفور خميس أبكر بعد ساعات من اتهامه قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، وهو أكبر مسؤول معروف أنه قتل منذ بدء الصراع في أبريل.

وتقول قوات الدعم السريع إنها لا تشارك فيما تصفه بأنه "صراع قبلي" في دارفور.

وظهرت المجموعة شبه العسكرية من ميليشيا الجنجويد التي اتهمت بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المجتمعات غير العربية في دارفور في عام 2003 بعد أن حمل المتمردون السلاح متهمين الحكومة بتجاهل المنطقة.