حملات لتوعية المواطنين بإجراءات سلامة ومأمونية المياه بسوهاج

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عددًا من أنشطة التوعية لأهالى مركز المنشأة وقرية أولاد سالم بمركز دار السلام وقرية أدفا بسوهاج ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية مياه الشرب والصرف الصحى.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس الشركة وقال إن تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحى، ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها، ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بالشركة أنه تم إجراء استطلاع رأى للمواطنين وندوات توعوية وحملة طرق أبواب لبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه، وكذلك تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.