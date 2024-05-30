تعرف على المناطق الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة غدًا

الموجه الحارة.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة إلى شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، يصاحبه نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الأماكن الأكثر تأثرا بالموجة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء لنشهد موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من غد الجمعة.

ومن أكثر المناطق التي تتأثر بالموجة الحارة جنوب الصعيد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 41 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 28 درجة مئوية، ويليها في المناطق الأكثر تأثرا بالموجة الحارة جنوب سيناء، إذ تسجل العظمى بها 37 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 27 درجة مئوية.

وتأتي بعدها في المرتبة الثالثة منطقة شمال الصعيد، والتي تسجل درجة الحرارة العظمى بها 36 درجة مئوبة.

بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي غدا، حتى تصل العظمى في القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء إلى 37 درجة مئوية.