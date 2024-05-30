عاجل
حزب الله يستهدف موقع عداثر بالمدفعية
الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على المناطق الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة غدًا

موجه حارة
موجه حارة

الموجه الحارة.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة إلى شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

txt

"السياسات السياحية والوعي المجتمعي" على مائدة الأعلى الثقافة

ويكون الطقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، يصاحبه نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الأماكن الأكثر تأثرا بالموجة 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء لنشهد موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من غد الجمعة.

 ومن أكثر المناطق التي تتأثر بالموجة الحارة جنوب الصعيد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 41 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 28 درجة مئوية، ويليها في المناطق الأكثر تأثرا بالموجة الحارة جنوب سيناء، إذ تسجل العظمى بها 37 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 27 درجة مئوية.

وتأتي بعدها في المرتبة الثالثة منطقة شمال الصعيد، والتي تسجل درجة الحرارة العظمى بها 36 درجة مئوبة.

بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي غدا، حتى تصل العظمى في القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء إلى 37 درجة مئوية.

 

مواد متعلقة

أبو الغيط يدعو للوقف الفورى للحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة

"السياسات السياحية والوعي المجتمعي" على مائدة الأعلى الثقافة

الإسماعيلي يتحدى القناة.. والمصري يصارع شبين في الكأس

اعتزال "شيكابالا".. حديث جمهور الزمالك

هيئة الاستثمار تضع السياحة فى مقدمة خطة «الترويج»

إصابة عامل بجرح طعني في مشاجرة بدار السلام

الجريدة الورقية