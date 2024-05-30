محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٧,٠٥% (فيديو)

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.



وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧,٠٥%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبًا وطالبة .



وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٦,٩٧% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94,29% ولمدارس المكفوفين ١٠٠ %.



كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92,27 % والشيخ زايد 91,98% والوراق 91,17 % والدقي 90,87% والعجوزة 90,69% وشمال الجيزة 89,60% والعمرانية 88,97% والصف 88,46% و6 أكتوبر 88,37% وجنوب الجيزة 88,03% ومنشأة القناطر ٨٧,٧٥% و البدرشين 87,29% واطفيح 86,62% وحدائق أكتوبر 86,49% و العياط 86,32% وكرداسة 85,53% و بولاق الدكرور 82,27% وأبو النمرس 80,78% وأوسيم 80,55% والحوامدية 78,42% والواحات البحرية 76,30%.