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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٧,٠٥% (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.


وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧,٠٥%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبًا وطالبة .


وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٦,٩٧% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  94,29%  ولمدارس المكفوفين ١٠٠ %.


كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92,27 % والشيخ زايد 91,98% والوراق 91,17 % والدقي 90,87% والعجوزة 90,69% وشمال الجيزة 89,60% والعمرانية 88,97% والصف 88,46% و6 أكتوبر 88,37% وجنوب الجيزة 88,03% ومنشأة القناطر ٨٧,٧٥% و البدرشين 87,29% واطفيح 86,62% وحدائق أكتوبر 86,49% و العياط 86,32% وكرداسة 85,53% و بولاق الدكرور 82,27% وأبو النمرس 80,78% وأوسيم 80,55% والحوامدية 78,42% والواحات البحرية 76,30%.

الجريدة الورقية