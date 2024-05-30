الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

في اليوم 237 من العدوان..

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على قطاع غزة

غزة
غزة

استشهد 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، بقصف قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة،  وفقا لـ"وفا". 

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وأفاد مراسل وفا، بأن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب 15 آخرين بجروح، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة زقوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حي تل الهوا غرب مدينة غزة، استشهد 3 مواطنين برصاص قناصة جيش الاحتلال في شارع 8 ومحيط الكلية الجامعية، كما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي عدد من منازل المواطنين.

أما في مدينة رفح، نسف الاحتلال عدد من المباني، كما استهدف بالقصف المدفعي وإطلاق النار منطقة تل زعرب غرب المدينة.

كما قصفت دبابات الاحتلال بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36171 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والاطفال، وإصابة 81420 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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