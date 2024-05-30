إعلان أسماء الفائزين بجوائز جامعة القاهرة للتميز

اعتمدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2023 بأنواعها: التميز العلمي، والتقديرية، ونجيب محفوظ للابداع الفكري والأدبي، والتفوق العلمي، والتشجيعية.

فاز بجوائز جامعة القاهرة 36 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية بها جائزة واحدة مناصفة.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن لجان التحكيم تكونت من كبار الأساتذة من الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير معايير جوائز الجامعة لتواكب التغيرات العالمية في البحث العلمي، منها استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمي، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المستدامة، وذلك كجامعة من جامعات الجيل الخامس.

وقال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن علماء الجامعة الفائزين بالجوائز ينتمون إلى مختلف التخصصات العلمية مما يؤكد اتساع دوائر الاهتمامات البحثية والأكاديمية وتطبيق اتجاه التخصصات المتعددة والبينية، فى ضوء رؤية الجامعة واستراتيجيتها وبما يتوافق ورؤية مصر 2030.

أسماء الفائزين بجوائز جامعة القاهرة

وفي جوائز التميز، وعددها جائزة واحدة لكل مجال، فازت الدكتورة ليلي محمد عبد المجيد ابراهيم بكلية الإعلام في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور عيد حسن عبد الرحمن ضحا بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور مجدي عبد الحميد عبد العزيز محمود بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور أحمد محمود مصطفي أبو العنين بكلية الزراعة في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل.

وفي جوائز الجامعة التقديرية وعددها جائزة واحدة في كل مجال، فاز الدكتور جمال عبد السميع مصطفي الشاذلي بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة عبير عبد الرحمن محروس عبد الرحمن بكلية التجارة في مجال العلوم الإجتماعية، والدكتور عصام عبد الحميد عبد الستار مصطفي بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور صبحي محمد محسن علي بكلية الزراعة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي، وعددها جائزة واحدة لكل مجال، فاز الدكتور محمد محمد محمود عبد اللطيف بكلية الدراسات العليا للتربية في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور محمد إبراهيم محمد سيد خطاب بكلية الآداب في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور أحمد محمد عبد الستار عبد السلام بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة نهى فوزي حامد عبد القادر بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلة، والدكتور علي وجدي محمد عبد الحميد بكلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل.

وفي جوائز الجامعة التشجيعية، فاز الدكتور مصطفي عرابي عزب محمود بكلية الدارسات العليا للتربية في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، وفي مجال العلوم الفيزيائية فازت كل من الدكتورة نهي محمد سيد محمد عاشور والدكتورة آلاء ممدوح عبد الله الجوهري بكلية العلوم، وفي مجال العلوم الجيولوجية فاز بها الدكتور محمود الحسين محمد كامل يوسف النويشي بكلية العلوم، وفي مجال العلوم الكيميائية فاز كلا من الدكتورة صفاء سعيد محمود حسن والدكتور محمود أحمد عادل خليل احمد حفناوي بكلية العلوم، وفي مجال العلوم البيولوجية فازت كلا من الدكتورة مي أبو وردة محمد أحمد بكلية الطب البيطري والدكتورة سماء سمير إبراهيم مسلم قمر بكلية الطب والدكتورة أميرة صلاح الدين يوسف إسماعيل بالمعهد القومي للأورام، وفي مجال العلوم الزراعية فاز كلا من الدكتور هاني سمير محمد محمد سيد بكلية الطب البيطري والدكتور عماد عبد الحميد عبد الدايم سيد بكلية الزراعة والدكتور حمدي عبد الشافي عبد ربه حنفي بكلية الزراعة والدكتورة نهي يوسف محمد محمد مناصفة مع الدكتورة نهال أبو الكرامات يونس محمد بكلية الطب البيطري، وفي مجال العلوم الطبية فاز كلا من الدكتور محمود محمد عاصم الفقي بكلية الطب والدكتورة رباب السيد السيد الهواري بكلية الطب والدكتورة مريم حسن عبد المنعم هيكل بكلية الصيدلة والدكتور أحمد سمير عبد الحميد عبد الحفيظ بالمعهد القومي للأورام، وفي مجال العلوم الهندسية فاز كلا من الدكتورة دينا أحمد عاطف عبد الرحمن سعد بكلية الهندسة، والدكتورة سمر رضا السيد علي بالمعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتور شريف فتحي أحمد مهنا بكلية الهندسة والدكتورة رانيا محمد عبد العظيم السيد الخولي بالمعهد القومي لعلوم الليزر.

وفازت بجائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي، الدكتورة حورية توفيق مجاهد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.