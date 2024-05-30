الرئيس السيسي: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في منتدى التعاون العربي الصيني في بكين "لن نسمح بكل ما من شانه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا"، مكررا التنويه بأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي؛ نظرا لما تحمله المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته، إن مصر طالبت الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وقد افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، اليوم الخميس، الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور عدد من القادة العرب.