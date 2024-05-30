الخميس 30 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في منتدى التعاون العربي الصيني في بكين "لن نسمح بكل ما من شانه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا"، مكررا التنويه بأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي؛ نظرا لما تحمله المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي.

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السيسي: نحرص على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين

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الرئيس الصيني: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967


وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته، إن مصر طالبت الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وقد افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، اليوم الخميس، الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور عدد من القادة العرب.

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