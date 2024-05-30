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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس الصيني: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

طالب الرئيس الصيني شي جين بينج، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

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وأضاف "شي"، خلال افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني، أن بكين مستعدة للعمل مع الجانب العربي لاستكشاف سبل حل القضايا الساخنة؛ لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.

وذكر الرئيس الصيني أنّ بكين ستتبرع بـ3 ملايين دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، كما أنها تدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 

وأكد "شي" أنه لا يجوز استمرار الحرب في غزة إلى أجل غير مسمى، كما لا يجوز غياب العدالة إلى الأبد، مبديًا استعداد الصين لبناء علاقات مع الدول العربية كمعيار للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين. 

وأوضح الرئيس الصيني، أن دولته تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. 

وفيما يخص الجوانب التنموية، قال الرئيس الصيني:وقعنا مع جميع الدول العربية وثائق تعاون بشأن مبادرة الحزام والطريق، وأحرزنا تقدمًا كبيرًا في مجال البحث والتطوير التكنولوجي". 

وأشار إلى أن بكين ستتعاون مع الجانب العربي لبناء 10 مختبرات في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والزراعة الحديثة ومعلومات الفضاء. 

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