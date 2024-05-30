السيسي: نحرص على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الصين، وتحقيق التكامل بين "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" مع أولويات مبادرة "الحزام والطريق".

وأشاد الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى التعاون العربي الصيني، والذي يعقد في العاصمة بكين، بالعلاقات "المصرية – الصينية"، مشيرا إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

وأضاف: "تقوم العلاقات السياسية العربية الصينية على عدد من الأسس الراسخة على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب، ورفض الاعتداء على السيادة، ولقد مثلت تلك العلاقات، والتعاون العربي الصيني الوثيق؛ لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي، والعمل على إقرار العدالة فى المنظومة الدولية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار، أمس الأربعاء، النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان "تيانانمن" بالعاصمة الصينية بكين، ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري.

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الصينية بكين، ونُظمت مراسم استقبال رسمية بقصر الشعب الرئاسي، خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينج، للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج مباحثات شاملة، بالعاصمة الصينية بكين، تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.