الخميس 30 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خامنئي يبحث عن متشدد آخر شديد الولاء خلفًا لرئيسي

الرئيس الراحل إبراهيم
الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي

تبدأ في إيران، الخميس، عملية التسجيل للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية خلفا لإبراهيم رئيسي الذي توفي في حادثة سقوط طائرة مروحية في 19 مايو جنوب غرب إيران.

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ويقول المراقبون إن أربعة أشخاص يتنافسون على المنصب كمرشحين محتملين من بينهم الرئيس المؤقت محمد مخبر، والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، والعضو السابق في الحرس الثوري برويز فتاح، وسعيد جليلي كبير المفاوضين في برنامج إيران النووي.
وأعلنت السلطات الإيرانية هذا الأسبوع إجراء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس يحل محل رئيسي الذي قد تؤدي وفاته إلى تعقيد الجهود التي تبذلها السلطات لإدارة مهمة لها عواقب أشد، هي المهمة الخاصة باختيار خليفة للمرشد الإيراني.
وأثارت الوفاة المفاجئة لرئيسي، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم باعتباره خليفة محتملا لعلي خامنئي صاحب القرار النهائي في إيران، سباقا محتدما بين المتشددين للتأثير على اختيار الزعيم الإيراني القادم.
ويقول محللون ومصادر إن خامنئي (85 عاما) يسعى إلى الحصول على رئيس شديد الولاء في انتخابات 28 يونيو لإدارة شؤون البلاد ويكون حليفا موضع ثقة لتحقيق الاستقرار وسط مناورات حول خلافة الزعيم الأعلى.

وقال سعيد ليلاز المحلل المقيم في طهران "من المرجح أن يكون الرئيس المقبل متشددا مواليا بلا هوادة لخامنئي وله خلفية في الحرس الثوري. شخص بخلفية لا تشوبها شائبة وخالية من التنافسات السياسية".

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