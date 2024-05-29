إيران تدين رسالة مرشحة رئاسية أمريكية سابقة على القنابل الإسرائيلية

علق نائب رئيس المحكمة العليا للشؤون الدولية والأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الإيراني، كاظم غريب العبادي، على العبارات التي كتبتها السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، على القنابل الإسرائيلية.

كتب العبادي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" إكس"، اليوم الأربعاء: " بينما تزور نيكي هيلي فلسطين المحتلة وتترك كتابات على قنابل النظام الإسرائيلي، فإن هذا النظام، في غياب إجراء حاسم للأمم المتحدة، أوقف الإنترنت في رفح من أجل حرمان الناس من حتى (فرصة) التحدث عما حدث لهم هذه الأيام".

وخلال زيارتها لإسرائيل، الإثنين الماضي، كتبت هيلي كلمات دعم للجيش الإسرائيلي على قذيفة صاروخية من عيار 155 ملم، قالت فيها: "أمريكا تحب إسرائيل دائما.. اقضوا عليهم (في إشارة إلى حركة حماس الفلسطينية)".

وتم نشر الصور على منصة "إكس" من قبل نائب الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لحزب الليكود، داني دانون، ووصف النشطاء الداعمون لفلسطين في الولايات المتحدة تصرف هيلي بأنه دليل مثير للاشمئزاز وانحلال أخلاقي.

وأعربت هيلي، خلال زيارتها لإسرائيل عن دعمها القوي لتل أبيب، قائلة: "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل، وإسرائيل تقاتل أعداء أمريكا اليوم، ولا تتوقف حتى تنتصر".

وتضمّنت جولة نيكي هيلي زيارة إلى موقع للجيش الإسرائيلي، حيث تفاعلت مع الجنود الذين يخدمون على الحدود الشمالية، وفي بادرة تضامن رمزية، وقعوا على قذائف مدفعية، وكتبت هيلي عليها: "اقضوا عليهم! أمريكا تحب إسرائيل!"، وذلك برفقة السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، وعضو الكنيست الحالي، داني دانون.