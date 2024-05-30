عمدة بلدية بولونيا الإيطالية يرفع علم فلسطين

ورد في الصحف الإيطالية أن عمدة بلدية بولونيا ويدعي ماتيو ليبور قرر رفع العلم الفلسطيني من قصر أككورسيو ، لبعث رسالة قوية فيما يتعلق بالأزمة في الشرق الأوسط التي ترى إسرائيل وحماس متورطتين في حرب دموية (للعديد من الضحايا المدنيين).

واوضحت التقارير أن مساء أمس، كان هناك بالفعل احتجاج من قبل مئات الناشطين على أرصفة القطارات بالمحطة، مما أثار غضب الوزير سالفيني .

قال ليبور: "باعتباري عمدة بلدية ملتزمة تاريخياً بالسلام واللاعنف وحماية حقوق الإنسان، فمن واجبي أن أتخذ موقفاً وأن أتصرف لضمان أكبر قدر ممكن من التماسك الاجتماعي في مدينتنا ، ولهذا السبب، سنرفع علم فلسطين في قصر أككورسيو، بجانب راية وقف إطلاق النار ، ونشارك مرة أخرى لصالح الضحايا وحقوق الإنسان ، ولا يمكننا ولا نريد أن نبقى صامتين، لأن الصمت في مواجهة هذا العنف يعني القبول به”.

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وأضاف ريتشي عمدة بلدية بيزارو أنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية الحالية أن تعيد فتح جبهة الحوار، وعندما يحدث ذلك ويتم استعادة القانون الدولي بالكامل، سنرفع العلم الإسرائيلي إلى جانب العلم الفلسطيني " ، " لأجل الانفتاح على إمكانية وجود دولتين مرة أخرى ، كما يقول الكثيرون منا في كثير من الأحيان، نحتاج أيضًا إلى أن يكون لدينا شعبان.

وأشار أن هذه القضية المهمة"يجب علينا أن نتجنب المواجهة لأنها يمكن أن تتخذ أشكالًا أكثر عنفًا ولابد بفتح مساحات ديمقراطية جديدة للمشاركة، ولهذا السبب أيضًا، كبلدية، قررنا اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام من خلال جعل مساحات البلدية متاحة لاستضافة هذه المناقشة والتظاهر بطريقة غير عنيفة".

وأعرب إن تقاربنا وتضامننا يذهب إلى جميع المواطنين الإسرائيليين وأعضاء الجالية اليهودية "الذين يعيشون ويدرسون في مدينتنا ، لأننا نعلم أن أنفسهم يعانون من وضع خطير وأن الكثير منهم لا يشاركون الحكومة الإسرائيلية في خياراتها".