الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المنياوي : نشاط مكثف للإتحاد العربي للملكية الفكرية خلال الفترة القادمة

الاتحاد العربي لحماية
الاتحاد العربي لحماية ملكية الحقوق الفكرية

 

أعلن الكاتب الصحفي أرمنيوس المنياوي المستشار الإعلامي للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية على هامش إفتتاح الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية أن المستشار أسامه البيطار الأمين العام للإتحاد وأحد خبراء الملكية الفكرية في العالم العربي أكد على وجود فعاليات مكثفة داخل الإتحاد خلال الفترة القادمة.

البيطار: الاتحاد العربي مظلة لكل الكيانات العاملة في الملكية الفكرية

وهو الأمر الذي حرصت على تأكيده ريم الريموني رئيسة الإتحاد خلال إفتتاح أول أكاديمية للملكية الفكرية في الوطن العربي  .

وأضاف المنياوي أن البيطار يقوم بجولات مكوكية سواء في الدول العربية أو في بعض الدول الغربية لإبراز دور الإتحاد كمنظمة عربية يشار لها بالبنان وكان ٱخرها حضوره مؤتمر الأنتا العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام قليلة وقد ألتقي بالعديد من خبراء الملكية الفكرية في العالم.

وكانا رئيس والأمين العام قد قاما بتكريم العديد من خبراء الملكية الفكرية في مصر والمعتمدين من المنظمة العالمية وبعض الجهات الدولية وقدأبرمت معهم الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية المنبثقة عن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بروتوكولا للتدريب ومنهم مهندس محمد عامر مستشار الملكية الفكرية والدكتورة علياء البحيري خبيرة ومستشارة ملكية فكرية.
وأختتم المنياوي حديثه بأن الإتحاد يسعي من خلال الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية أن يحقق مردودا إيجاييا على أقتصاديات الدول العربية وان يكون له دورا فعلا بمساعدة حكومات الدول العربية المختلفة في إحداث نهضة شاملة في مجال الملكية الفكرية في كافة الدول العربية.

 

 

 وكان قد عقد الاجتماع الثامن للجنة الأقتصاد الأخضر والذي ينظمه مجلس الوحدة الأقتصادية برعايه الأمين العام محمدى أحمد النى، ورئاسة الدكتور كمال الدسوقي  ، وبمشاركه الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  ، والساده المندوبين الدائمين للدول الاعضاء بالمجلس ، والخبراء بمجال الاقتصاد الاخضر .

 

 وذلك بمقر الأمانة العامة  بتاريخ 28 مايو 2024م  حيث تُعنى لجنة الاقتصاد الأخضر بالأعمال التحضيرية والتشاورية لآلية الاقتصاد والاستثمار الأخضر، وتهدف اللجنة أن تكون الجسر بين المستثمرين والحكومات العربية للتنمية الاقتصادية الخضراء وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، بما يسهم في دعم المحافظة على الثروة العربية وتشجيع الأفكار البناءة التي تتماشى مع مصالح الوطن العربي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتقنية والسياسية مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأخضر.

 

‎وناقش الاجتماع التشكيل النهائي للجنة واعداد النظام الداخلى والهيكل التنظيمى الخاص بعمل اللجنة، بالاضافة الى خطة عمل اللجنة خلال عام 2024-2025، واقامة مؤتمر متخصص بالاقتصاد الاخضر حول التنمية المستدامة والامن الغذائي فى النصف الثانى من عام  2024وجاءت مشارك الاتحاد العربي للملكية الفكرية من خلال الرئيس ريم الريموني  والامين العام المحامي اسامة البيطار.


 

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