موعد غلق التقديم على أراضي الإسكان 2024.. 1747 قطعة في 15 مدينة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب التقديم على أراضي بنظام التخصيص الفوري، ضمن برنامج مسكن بنظام الطرح الدائم، والذي بدء التقديم عليه اعتبارًا من 1 أبريل الماضي.

أماكن أراضي الإسكان

65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن 6 أكتوبر – 15 مايو – الشروق – العاشر من رمضان بمقدم 350 ألف جنيه.

826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن برج العرب الجديدة – ناصر الجديدة “غرب أسيوط” – ملوى الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة، بمقدم 100 ألف جنيه.

856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن السادات – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – بدر – غرب قنا – طيبة الجديدة، بمقدم 25 ألف جنيه.

أسعار أراضي الإسكان 2024 المتوسط على النحو التالي:

السادات: سجل سعر المتر 2045 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 متر 609 ألف جنيه.

المنيا الجديدة: سجل سعر المتر 2020 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 متر 337 ألف جنيه.

أسيوط الجديدة: سجل سعر المتر 2130 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 متر 439 ألف جنيه.

بدر: سجل سعر المتر 2.65 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 212 متر 597 ألف جنيه.

غرب قنا: سجل سعر المتر 1911 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 متر 549 ألف جنيه.

طيبة الجديدة: سجل سعر المتر 2180 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 250 متر 590 ألف جنيه.

وتغلق وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باب التقديم على الأراضي، ضمن برنامج مسكن بنظام الطرح الدائم، يوم 30 مايو الجاري، حيث حددت الوزارة مدة شهرين فقط لاستقبال الطلبات.

ويأتي الطرح ضمن الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هــــــنـــــا، ويعتبر هذه المرحلة الرابعة من أراضي مشروع مسكن والتي تضم 1747 قطعة أرض.