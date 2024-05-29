الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: 70 ألف وحدة سيتم طرحهم قريبا

أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 650 ألف وحدة سكنية، و70 ألف وحدة سيتم طرحهم قريبا، موضحة أنه يتم العمل على تنفيذ 250 ألف وحدة.

وأكملت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، أنه يتم العمل على تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية وهو عدد ضخم، موضحة أنهم يركزون هذه الفترة على تسليم كل الوحدات المحجوزة ثم سيتم النظر في طرح وحدات جديدة.

المباني الخضراء تساعد في تحقيق أهداف بيئية كبيرة

وكانت قد أوضحت مى عبدالحميد، أن المباني الخضراء تساعد في تحقيق أهداف بيئية كبيرة على المستوى بعيد المدى، حيث تعمل على تقليل استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، و استهلاك المياه.

فيما صرح المهندس علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأن المشروع يتم تنفيذ 109 عمارات نموذجية بإجمالي 2130 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ 112 وحدة سكنية بنموذج 75 متر مربع.

بينما أثنى الوفد على الجهود المبذولة لإتمام هذه المشروعات وأكد على أهمية الاستمرارية في الأعمال بجودة عالية وفي الوقت المحدد، حرصاً من الهيئات المعنية على تحقيق خطط التنمية الشاملة للدولة.