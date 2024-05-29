أستاذ اقتصاد يكشف تأثير الأزمة في السودان على أسعار اللحوم (فيديو)

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن حركة التجارة مع السودان تعطلت كثيرا بعد الأزمة الأخيرة، خاصة اللحوم السودانية التي كان يعتاد عليها الشعب المصري بشكل كبير، ولكن منذ حوالي عامين، تأثرت أسواق اللحوم في مصر بشكل ملحوظ للغاية".

وأضاف العمدة، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية كانت تستورد بعض السلع الهامة من السودان وكانت أغلب حركة التجارة المصرية من اللحوم مع السودان، لذلك تأثرت أسعار اللحوم بشكل كبير في الآونة الماضية، فضلًا عن تصدير مصر للسودان مواد البناء والتشييد والسلع الكيماوية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ وغيرها".

الأحداث في غزة أثرت على السياحة الوافدة إلى مصر

وتابع: "كان هناك أيضا مشروعات مشتركة مع السودان تأثرت بشكل كبير، والأمر تكرر مرة أخرى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكن قطاع السياحة المصرية كان الأكثر تأثرًا هذه المرة، فالأحداث في غزة أثرت على السياحة الوافدة إلى مصر، التي تعد موردًا دولاريًا مهمًا للغاية".