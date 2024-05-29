نقيب الفلاحين: اللحوم الحمراء رخيصة السعر"وقيع"

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، أن أسعار اللحوم البلدي المذبوحه حاليًا تتراوح بين 300 جنيه إلى 450 جنيه للكيلو حسب نوع وجودة اللحوم، مشيرًا إلى أن سعر اللحم القائم يتراوح ما بين 150 الي 250 جنيه للكيلو حسب نوع وعمر الذبيحة.

وأكد أن معظم المتابعين يخلطون ما بين سعر اللحوم الحيه (قائم) وسعرها مذبوحه عند الجزار

وأضاف عبدالرحمن، أن اللحوم الوقيع انتشرت بشكل كبير هذه الأيام بسبب إرتفاع أسعار اللحوم، لافتًا إلى أن هذه اللحوم هي لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي تتسبب في كوارث صحيه.

فهي لحوم لحيونات مريضه أو نافقه غالبا ما تباع لاصحاب المطاعم معدومي الضمير ويشارك في انتشارها المربي الذي يبيعها لتقليل خسائره حيث تنتشر هذا التجارة ومعروف كل تجارها ويتم الاتصال بهم بعد وقوع الذبيحه علي الارض ومنها انتشر المثل "العجل وقع هاتوا السكين " ويشتريها التاجر بثمن بخس وهذه اللحوم خطر كبير علي صحة مستهلكيها

وناشد ابوصدام، المواطنين عدم شراء اللحوم إلا من الاماكن المضمونه والمختومه بالاختام السليمة، وأن تكون لون اللحوم وشكلها طبيعي ورائحتها غير متعقنه وتكون متماسكه خاليه

من أية عيوب.

وطالب الجهات الرقابية بتشديد الرقابة علي تجار الوقيع حيث أنهم معروفين معرفة واضحة في كل مكان وزيادة حملات التفتيش علي الجزارين والمطاعم المعروفين ببيع واستخدام هذه الأنواع من اللحوم غير المصرح بها والتي تؤدي لكوارث صحيه للمتسهلكين.

وأكد ابوصدام، أن اللحوم الوقيع غالبا ما تكون حيوان مريض تم إعطائه ادويه ومضادات حيويه لعلاجه مما يزيد من الأخطار الصحيه لمستهلكها

مؤكدا ان اغلبية المربين يعرفون جيدا تجار الوقيع وان تجار الوقيع يعرفون جيدا الجزارين والمطاعم التي تشتري هذه اللحوم وأن المواطن العادي يصعب عليه معرفة صحة اللحوم من عدمه خاصة إذا كانت مفرومه أو مطهيه أو مختومه باختام مزورة، مشيرًا أن القضاء علي هذه التجاره يحتاج لتشديد العقوبة علي من يشتري أو يبيع أو يشارك في بيع اوشراء هذه اللحوم الضاره مع اراده حقيقه من المصريين حكومة وشعبا لواد هذه التجاره الخبيثه