الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي يهاجم التنويريين.. "يمدحون قبل المعرفة وينكرون الإجماع"

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لديه كلمة فى قمة الروعة عن علامات الانحراف عند المفكرين المحدثين، لافتا إلى أن فهى رؤية جيدة للدين والعقيدة. 

وأوضح عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الدكتور علي جمعة قال فى كلمته: "سألني سائل عن علامات الانحراف عند المفكرين المحدثين، فأجيبه قائلا: أولها : إنكار اللغة العربية، وثانيها : إنكار الإجماع، وثالثها : إنكار السنة النبوية، ورابعها : القدح في العلماء عبر القرون، وخامسها : أن يهرف أحدهم قبل أن يعرف، ويتكلم قبل أن يتعلم".

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خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة النبوية يُفوت الفرصة على المزايدين

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خالد الجندي: "الجيل الحالي يصدق أحاديث السوشيال وكأن من لديه مدونة سيدنا جبريل"

 

وتابع: "حيث لم يعد هناك فرق عندهم بين المعلومات وبين العلم فالعلم يحتاج إلى منهج ويحتاج إلى علوم اصلية وعلوم مساعدة ويحتاج إلى أستاذ ويحتاج إلى طول زمان، أما المعلومات التي تكون غالباً من باب الثقافة لا تشكل عالماً قادراً على الفتوى، ومن علامات هؤلاء حب الإغراب والمخالفة لما عليه المسلمون، ومن علاماتهم ايضاً العناد على ما توصلوا إليه بفكرهم السقيم وزين لهم الشيطان أنه الصواب وينتج كل ذلك من الكبر ومن البعد عن العلماء ومن التقوقع علي الذات، قال تعالى : "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [النور :63]".

 

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