الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة النبوية يُفوت الفرصة على المزايدين

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، بقرار وزارة الأوقاف المتعلق بقراءة كتاب  صحيح الإمام البخاري فى المساجد، والإعداد للمؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي".

وقال عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الإسلام بخير والدولة المصرية لا تألو جهدا في تعليم أبنائها الثوابت والأسس والحفاظ على التراث الديني".

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وأضاف: "بفضل الله تبارك وتعالى فإن العلم هو السلاح الوحيد الذي نمتلكه للدفاع عن هذا الدين الحنيف.. العلم ولا شيء أكثر من ذلك.. الوزارة تراعي القرآن وتراعي السنة المطهرة يعني مش قرآن فقط لا قرآن وسنة هما عنوان هذه الأمة الكريمة، صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله".

وأضاف: "أعتقد أن قرار وزارة الأوقاف عقد مؤتمر عن السنة النبوية، يُفوت الفرصة على أي مزايدة على مصر، أو أي محاولة لتشويه المسيرة الإسلامية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله".

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