شركة عمانية تطلق خط طيران مباشر بين القاهرة ومسقط

أعلنت شركة طيران السلام العمانية عن إطلاق رحلاتٍ مباشرة من مسقط إلى القاهرة ابتداءً من 15 يونيو المقبل.

رحلات أسبوعية

وقال الكابتن أحمد الشيذاني، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة طيران السلام ان الخط المباشر بين مسقط والقاهرة سوف ينطلق بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، مشيرا إلى أن هذا الخط سوف يُوفر للمسافرين الاستمتاع بسهولة الرحلات المباشرة إلى مطار سفنكس الدولي.

وأوضح إن إطلاق طيران السلام لرحلاته المباشرة إلى القاهرة، يعدّ خطوةً هامةً لتوسيع خيارات السفر للمهتمّين بالاستجمام واستكشاف طبيعة مصر الغنيّة بثقافتها العريقة، بالإضافة إلى تسهيل حركة المصريين المقيمين في السلطنة، مما يُعزّز الروابط الأخويّة بين الشعبين وتوسيع التبادل الثقافي والتجاريّ بين البلدين.

مطار سفنكس الدولي

واعرب الشيذاني عن سعادته بإطلاق الرحلات المباشرة بين مسقط والقاهرة عبر مطار سفنكس الدولي. منوها الي أن القاهرة وجهة غنيّة بتاريخها العريق ومعالِمِها السياحيّة الخلّابة بالإضافة إلى التطور الملحوظ لبُنيَتِها التحتيّة الذي تشهده حاليًا. وقال "نحن فخورون لنكون وسيلةً تربط المسافرين بين سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بهذه الوجهة العريقة لنمنحهم المزيد من خياراتِ السفر بأفضلِ الأسعار"

ومن الجدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولي يتيح وصولًا مباشرًا إلى المعالم الرئيسية في القاهرة والجيزة، كما تمنح الرحلات المباشرة إلى القاهرة المسافرين الفرصة للوصول إلى مصر بأريحية وبتكاليف سفرٍ أقل.



