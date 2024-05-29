رئيس الحكومة رغيف الخبز لم يتم تحريك أسعاره منذ 30 عامًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،ان مجلس الوزراء ناقش عددا من الموضوعات الهامه في اجتماعه، ومن اهمها منظومه الدعم بهدف وصوله الى مستحقيه.

مشيرًا الى متابعته الى ردود الافعال حول هذا الموضوع وانه كان حريصا على الاستماع الى كل الاراء مؤكدا ان الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وبالذات في السلع الاساسية التي تمس حياه المواطن وكل ما نسعى اليه هو كيف ان نرشد من مستوى الدعم واشار الى ان وجهه نظر الدوله ان نبدا بطرح هذا الموضوع للحوار المجتمعي وهوكيفيه التحول الى الدعم النقدي حيث ان كل الخبراء الاقتصاديين طللبوا بتحويل الدعم من عيني الى نقدي



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لافتًا إلى أن رقم الدعم النقدى لن يكون ثابتا وسنصل الى تصور حول هذا بنهاية هذا العام والتطبيق الفعلى من بداية العام المالى ٢٠٢٦ /٢٧ اشار رئيس الوزراء الى مناقشه سعر الخبز المدعم وانه لم يتم مناقشته منذ سنوات واصبح له اعباء ونسعى الى تقليل هذا الدعم بصوره قليلة مشيرا الى ان تكلفه رغيف الخبز يكلف الدوله نحو 125 مليار جنيه دعما لرغيف الخبز سنويا



واكد رئيس الوزراء الى اتخاذ المجلس قرارا برفع رغيف الخبز المدعم من خمسه قروش الى 20 قرش ابتداء من الشهر المقبل وستظل قيمه الدعم الموجه من الحكومة في حدود 105 مليار جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الموازنة العامه لمواصلة تقديم الخدمة



معقبًا بقوله : ان هذا الملف شائك يمكن ان يكون له قليل من القبول ولكننا نرى حجم العبء على الموازنة العامه مؤكدا ان الدوله ستظل تنحاز الى دعم الفئات المستحقه والتحول الى منظومة اكثر كفاءه واكثر استدامة.



واكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليةان هناك بعض الحقائق حول منظومة دعم رغيف الخبز وهي من اول استلام الاقماح لطحن الدقيق الى توزيع العيش على المواطنين كلها منظومة مميكنة ،مشيرا الى انه تم صرف 88 مليار 168 مليون رغيف حتى شهر مايوالحالي



واشار الى ان الدولة تستهلك نحو 8 مليون طن قمح سنويا وانه تمت تحديد سعر اردب القمح للفلاح بنحو 2000 جنيه لافتا الى ان تكلفة طحن اردب القمح تبلغ نحو 600 جنيه وان حساب التكلفه هذا العام حوالي 13400 جنية وبالتالي فان التكلفة المتوقعه لهذا العام والعام القادم حوالي 125 قرش لرغيف الخبز



وقال ان الاجراء الصحيح هو التحول الى الدعم النقدي المشروط بمعنى ان الدعم النقدي لن يكون ثابتا كرقم

لافتا الى ان ٨٠ جرام الحر ب ١٥٠ قرشا و٩٠ جرام تموينى تكلفته ١٢٥ قرشا لافتا الى ان الدوله تدفع 80% من تكلفة رغيف الخبز بعد تحديد سعر الرغيف 20 قرشا



واشار الى الممارسات الخاطئه التي تحدث من المواطنين حول تجفيف الخبز واستخدامه علف للحيوانات مؤكدا ان الحكومة مع استمرار الدعم ولكن مع ترشيده



اشار رئيس الوزراء الى ان سعر رغيف الخبز لم يحدث عليه تغيير منذ 25 عاما بينما هناك سلع تزداد

واشار الى منظومة الحماية الاجتماعية بالذات فى منظومة الخبز والمحروقات كنا في عام 2021 في مرحله التوازن وفي هذه المرحلة نفذنا مشروع حياة كريمة مشيرا الى ان ما يتم توفيره من الدعم يذهب الى قطاعات اخرى كالتعليم والصحة وتحسين مستوى المواطن

مشيرا الى انه مع زياده سكانية الحالية نحتاج ان نبني من 40 ل 50 الف فصل سنويا في التعليم فقط وذلك الاستيعاب اعداد المولودين الجدد الذين دخلوا الى منظومة التعليم بما يوازي 50 مليون جنيه تكلفة للفصول الجديده



واكد رئيس الوزراء ان هناك نوعيه تحصل على الدعم وغير مستحقه وان الدوله وضعت معايير كثيره منها الرواتب او فاتوره استهلاك الكهرباء او استهلاك الموبايل او لديها سيارة وموديل كام وبدانا عمل تنقية وضرب رئيس الوزراء مثالا الى معايير التى اتخذتها الدولة لتحديد المستحقين وتم مراجعتها حيث وجدت ان عداد الكهرباء واحد فى الريف للعمارة ووجدنا ان هناك بعض المحددات مثل ان السياره هي مهمه للاسر او استخدام الموبايل بالنسبة لعمال التوصيل وفى نفس الوقت هم مستحقين للدعم واشار الى ان هناك تجاوزات كثيره في المنظومة على مدار عقود وما نستهدفه هو ترشيد الدعم ووصوله الى مستحقية فعلا



واشار رئيس الوزراء الى ان عدد سكان مصر لو ثبت لمده 10 سنوات تستطيع الدوله ان تعالج الفجوه الموجوده في المستشفيات والمدارس وتستطيع ان تسد العجز في كل شيء من احتياجات المواطنين وتحقق اعلى خدمة للمواطن

نصيب الفرد من المياة والمشروعات الخاصة بتحلية المياة وهى تتكلف مئات المليارات من الدولارات

