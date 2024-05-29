مدبولي: لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 عامًا (فيديو)

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة توفر 5 أرغفة لكل مواطن في اليوم الواحد، وهناك بعض المواطنين لا تريد أن تستخدم الـ 5 أرغفة.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن المواطن من الممكن أن يحصل على رغيفين ويحصل على الباقي سلع آخرى، فالدعم سيكون على عدد الأسرة.

وأشار إلى أن هناك سؤال هل كل الأسر سيكون لها الدعم، أم سيكون هناك تحديد لبعض الأسر، وكشف أن الدولة تتحمل مبالغ كبيرة من أجل دعم الخبر، مضيفًا: “تكلفة رغيف الخبز الواحد على الدولة يبلغ 125 قرشًا”.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدعم النقدي الذي سيحصل عليه المواطن بدلا من الدعم على بعض السلع، سيكون بعد قرارات الحوار الوطني.