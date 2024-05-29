انتظام امتحانات جامعة قناة السويس بـ15 كلية

أكد الدكتورناصر مندوررئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة توفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات وسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة أية عوائق تحول دون أدائهم الإمتحانات بسهولة ويسر.

وتابع مندور، أن الامتحانات اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو تجرى داخل 15 كلية هى:

التربية الرياضية، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الألسن، السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التمريض، الطب البيطري، العلوم، الصيدلة، العلوم ، الصيدلة، الزراعة، والمعهد الفني للتمريض، والعلاج الطبيعي، مُشيراً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتماشياً مع ذاك السياق- أجرى الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث يؤدي الامتحانات نحو 44 ألف و213 طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات والجداول المُعلنة بالكليات.

واطمأن رئيس جامعة قناة السويس، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات، لافتاً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

شملت جولة نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، تفقد كليات التربية حيث كان في استقباله الدكتور مدحت صالح عميد الكلية، مؤكدًا أن الامتحانات عقدت اليوم على فترتين صباحية ومسائية لطلاب الفرقة الأولى وعددهم 1245 طالب وطالبة، والفرقة الثالثة وعددهم 964 طالب وطالبة.

وتوجه الدكتور محمد عبد النعيم، إلى كلية الحاسبات والمعلومات حيث استقبلته الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والتي أكدت أن 484 طالب وطالبة بالمستوى الثاني يؤدون الامتحانات بالفترة الصباحية و 1929 طالب وطالبة بالمستويات الأربعة بالفترة المسائية.

وانهى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، جولته بتفقد لجان كلية العلاج الطبيعي، وكان في استقباله الدكتور محمد سرحان عميد الكلية حيث يؤدي 137 طالب وطالبة الامتحانات.