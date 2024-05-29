القبض على زوجين لاستيلائهما على 2,4 مليون جنيه بالغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالغربية لاتهامهما بالاستيلاء على 2,4 مليون جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية من عدد 8 أشخاص بتضررهم من زوجين مقيمان بدائرة القسم تحصلا منهم على مبالغ مالية بإجمالى 2,4 مليون جنيه، لتوظيفها فـى مجال تجارة الأدوية نظير أرباح شهرية، إلا أنهما تعثرا فـى سداد الأرباح ولم يردا أصل المبالغ المالية.

وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.

كانت منطقة الشهداء بالإسماعيلية شهدت امس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح ابيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على اثر خلافات مالية بينهما .وتم نقل الشاب في حالة حرجة بواسطة الأهالي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم الا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي كريم عفشه ٢١ سنة علي يد طليق أمه اثر مشاجرة وقعت بينهما، نقل علي أثرها إلي مشرحة مستشفى المجمع الطبي وتم إلقاء القبض علي المتهم بواسطة رجال المباحث بقسم أول.

كما أصيب ٢٨ عاملًا وعاملة زراعية بينهم ٢٣ طفلا دون الخامسة عشر في حادث انقلاب سيارة أعلى محور ٣٠ يونيو فجر اليوم بالقرب من قرية المحسمة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين اغلبهم من الصالحية والحسينية بمحافظة الشرقية كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع بالإسماعيلية وذلك اعلي محور ٣٠ يونيو قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه السويس.

أسفر الحادث عن إصابة ٢٨ عاملا وعاملة بينهم نحو ٢٣ طفلا تتراوح اعمارهم بين الثامنة والخامسة عشر تم نقلهم إلي مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن حالات المصابين تنوعت بين الكدمات والسحجات والكسور.وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.