إفتتاح مشغل تدريب أعمال الخياطة بقرية البحيرة بإدفو

افتتح فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، مشغل تدريب السيدات والفتيات على أعمال الخياطة ومنتجات الملابس بقرية البحيرة بمركز إدفو، وذلك تحت رعاية ودعم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة للتوسع فى تنظيم المشاغل الإنتاجية وزيادة الأنشطة والفاعليات التى تساهم فى رفع الوعى وتنمية المهارات لتعلم وإتقان طرق وأساليب الحرف البيئية وإنتاج المشغولات اليدوية لإتاحة الفرصة لتوفير العديد من فرص العمل المناسبة للفتيات والسيدات بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن هذا المشغل يعد الثالث بعد إفتتاح وتشغيل مشغل قرية البصالى بكوم أمبو ومشغل قرية نجع هلال بمركز إدفو ، لافته إلى أنه فى نفس السياق نظم فرع المجلس القومى للمرأة ورشة عمل تدربية إستمرت على مدار يومين وإستهدفت عدد من القيادات الدينية بإجمالى 50 من مشايخ الأوقاف والقساوسة والواعظات.

ولفتت إلى أن الدورة التدريبية تضمنت صقل خبرات ومهارات رجال الدين لتأهيلهم للمشاركة فى تنظيم جلسات الدوار لتوعية السيدات والفتيات بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) حيث تتضمن الجلسات تسليط الضوء على القضية السكانية والأمومة الآمنة وخطورة ختان الإناث وآليات التواصل الفعال وغيرها من الموضوعات والقضايا والتحديات المجتمعية الحالية .