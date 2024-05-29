"أنتِ الأهم" تطلق حملة لتوظيف ذوي الهمم بسوهاج

نشرت أنتِ الأهم على صفحتها الرسمية عن إطلاق حملة توظيف لذوي الهمم بالتعاون بين النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بمحافظة سوهاج.

صرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام للمبادرة أن هناك عددًا من الشروط يجب استيفاؤها للتقدم بالوظائف على أن يكون المتقدمون من أبناء وبنات سوهاج من ذوي الهمم حملة المؤهلات العليا من جميع التخصصات، كما يتم استقبال طلبات التقدم للوظيفة عبر التسجيل الكترونياً في الاستمارة الإلكترونية أدناه والتي تتطلب فقط الضغط عليها لبدء التسجيل وارسالها إلينا؛ علي أن يخضع المتقدمين والمتقدمات للشروط المحددة من البنك مُقدِم الوظائف وهي الحصول علي مؤهل عالي (كلية - معهد عال)، السن لا يتجاوز 35 سنة، والحصول علي شهادة التأهيل المهني وبطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضافت الفخراني أنه لن يتم قبول الإعاقات غير المتوافقة مع طبيعة العمل بالبنوك مثل:( الإعاقات الذهنية - الإعاقات البصرية الكاملة- الإعاقات الحركية الكاملة- الإعاقات السمعية الكاملة)، وأن مدة التسجيل ستكون ثلاثة أيام فقط لأبناء وبنات سوهاج من ذوي الاعاقة الحاصلين علي المؤهلات العليا، على هذا الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF54tZlkQZDZxB70KHzu9BTjlLmvcdt3GQcemgqr26RMNPfg/viewform?pli=1