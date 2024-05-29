عاجل
عاجل .. رفع سعر رغيف الخبز لـ 20 قرشًا بداية من هذا الموعد القسام: حاولنا أسر جندي في رفح فقتله جيشه
الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"أنتِ الأهم" تطلق حملة لتوظيف ذوي الهمم بسوهاج

فرص عمل
فرص عمل

نشرت أنتِ الأهم على صفحتها الرسمية عن إطلاق حملة توظيف لذوي الهمم بالتعاون بين النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بمحافظة سوهاج.

txt

سجن عامين ونصف لاعتداء عامل على شاب من ذوي الهمم في الدقهلية

txt

وزير الكهرباء يسلم شهادات تخريج 18متدربا من ذوى الهمم

 

صرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام للمبادرة أن هناك عددًا من الشروط يجب استيفاؤها للتقدم بالوظائف على أن يكون المتقدمون من أبناء وبنات سوهاج من ذوي الهمم حملة المؤهلات العليا من جميع التخصصات، كما يتم استقبال طلبات التقدم للوظيفة عبر التسجيل الكترونياً في الاستمارة الإلكترونية أدناه والتي تتطلب فقط الضغط عليها لبدء التسجيل وارسالها إلينا؛ علي أن يخضع المتقدمين والمتقدمات للشروط المحددة من البنك مُقدِم الوظائف وهي  الحصول علي مؤهل عالي (كلية - معهد عال)، السن لا يتجاوز 35 سنة، والحصول علي شهادة التأهيل المهني وبطاقة الخدمات المتكاملة. 

وأضافت الفخراني أنه لن يتم قبول الإعاقات غير المتوافقة مع طبيعة العمل بالبنوك مثل:( الإعاقات الذهنية - الإعاقات البصرية الكاملة- الإعاقات الحركية الكاملة- الإعاقات السمعية الكاملة)، وأن مدة التسجيل ستكون ثلاثة أيام فقط لأبناء وبنات سوهاج من ذوي الاعاقة الحاصلين علي المؤهلات العليا، على هذا الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF54tZlkQZDZxB70KHzu9BTjlLmvcdt3GQcemgqr26RMNPfg/viewform?pli=1

مواد متعلقة

ذوى الهمم بالجياد يحصدون ذهبيات ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

الجمعية الإفريقية تُكرم 100 شخص من ذوي الهمم
الجريدة الورقية