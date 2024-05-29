محافظ أسوان يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل ومؤسسة الناس لبعضهم

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية العمل ومؤسسة الناس لبعضهم بهدف العمل على تدريب وتنمية مهارات شباب المحافظه على مختلف البرامج التدريبية بما فيها ريادة الأعمال، وتقديم الإستشارات الفنية والمالية اللازمة لإعداهم لسوق العمل، مع إقامة مشروعات صغيرة وفقاً لأحدث النظم لتوفير حياة كريمة، وتحسين مستوى المعيشة لهم.

وقام بتوقيع البرتوكول كل من فوزى صابر مدير مديرية العمل، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية وممثلاً عن مجلس أمناء المؤسسة.

يأتي ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستثمار الأمثل للعنصر البشرى، والتأكيد على أهمية تنمية مهارات الشباب من الجنسين لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية مجانية بما يساهم فى القضاء على البطالة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن " الناس لبعضهم " أصبحت منصة وقبلة لكل الأسوانيين حيث تبنت العديد من القضايا والملفات الهامة، وامتلكت فريق بحث مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمات فى كافة مناحى الحياة ، وتم إستكمال سلسلة النجاحات بإنشاء مؤسسة لتكون بمثابة كيان قانونى يعمل تحت مظلة التضامن الإجتماعى وفقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 1994.

ولفت إلى أنه فى إطار كون المؤسسة رائدة فى مجال التنمية والتدريب لما تمتلكه من خبرات التنظيم والإدارة والإتصال المجتمعى فتكامل ذلك بتوقيع بروتوكول التعاون مع مديرية العمل لتوفير خدمة تدريبية لأبناء المحافظة على الوجه الأكمل .