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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يواصل عرض مسرحية "عيلة في منتهى السعادة" في 11 محافظة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،  يواصل المجلس القومى للمرأة عرض المسرحية التفاعلية " عيلة في منتهي السعادة" ، وذلك في 11 محافظة هى (الدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا) .

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    أكدت  أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن المسرحية تقدمها فرقة "من كل حتة فنون"  ، و تسلط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومنها الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، ونشر الوعي وتعزيز القيم الايجابية للأسرة المصرية بالاضافة الى التعريف بدور مكتب شكاوى المرأة والتعريف برقمه المختصر١٥١١٥،  علاوة على مناقشة قضايا مناهضة العنف ضد المرأة ومنها الزواج المبكر والزواج بالإجبار والعنف الأسري وأضراره، الى جانب التعريف بالخدمات التى يقدمها المجلس لتمكين السيدات اقتصاديا مثل استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، و أنشطة برنامج الشمول المالي ، بالإضافة إلى التدريبات التى ينفذها مركز تنمية المهارات، موضحة أن المسرحية تناقش تلك القضايا فى اطار تفاعلى مع الجمهور.


 

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