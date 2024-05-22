الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يختتم معسكر التنشئة المتوازنة في الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم المجلس القومى للمرأة فعاليات معسكر التنشئة المتوازنة بمحافظة دمياط، والذى نظمه المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف، واستهدف 12 أسرة من أسر مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، واستمر على مدار ثلاثة أيام.

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القومي للمرأة يهنىء سوزان القليني لتكليفها بمنصب مقرر عام لجنة المرأة بالاتحاد العربي للتطوير والتنمية

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القومي للمرأة يطلق معسكرات "أنا وبابا" لتقوية الروابط الأسرية

 قدم المعسكر تجربة تفاعلية لتزويد أفراد الأسرة بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز تماسكها، خاصةً فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والتربية الإيجابية.

 تضمن المعسكر مجموعة ورش عمل متوازية للأمهات والآباء والأطفال، حول موضوعات فهم الذات ومعرفة الاحتياجات، وتحقيق التوازن من خلال فهم الأدوار وتوزيع المسؤوليات في الأسرة، وإيجاد التوازن بين السلطة والحقوق، وتعزيز التواصل عبر فهم المشاعر والتعبير عنها وطلب المساعدة، وكسر حاجز الصمت، والمشاركة الفعالة من جميع أفراد الأسرة، وخلق بيئة آمنة خالية من العنف، والعدالة في الرعاية بين أفراد الأسرة، وحقوق الطفل، وترسيخ القيم الأخلاقية الأمانة والصدق و العدل و الاحترام والتقدير والمسؤولية والقدوة الحسنة.

كما تضمن المعسكر تدريبات عملية على مهارات التربية الإيجابية، مثل كيفية التواصل الفعال مع الأطفال، وكيفية تشجيع السلوك الإيجابي لدى الأطفال، وكيفية تصحيح السلوك السلبي لدى الأطفال، وكيفية بناء علاقة قوية مع الأطفال، .بالإضافة إلى ورش العمل التفاعلية، تضمن المعسكر أيضًا تدريبات عملية على مهارات التربية الإيجابية.

فيما تضمنت ورش عمل الأطفال تعريفهم بالمبادئ والقيم الإيجابية، وترسيخ القيم الأخلاقية مثل الأمانة والصدق والعدل والاحترام والتقدير والمسؤولية والقدوة الحسنة.

وقد قام بتنفيذ ورش العمل الخاصة بالأمهات والآباء مدربي التنشئة المتوازنة الذين تم تدريبهم من قبل فريق المجلس و الأزهر الشريف، بينما تم تنفيذ ورش العمل الخاصة بالأطفال من قبل فريق فى عمل أنشطة فنية وحركية للأطفال.

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