أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 84.37 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-5-2024، مع توقعات بأن يواصل المنتجون الرئيسيون في خفض الإنتاج وذلك خلال اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الأحد المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 15 سنتا ما يعادل 0.2 % لتصل إلى 84.37 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 25 سنتا أو 0.3% إلى 80.08 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويتوقع محللون أن يبقي تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.

وفي هذا الجانب قال سوجاندا ساشديفا، مؤسس شركة الأبحاث إس.إس. ويلث ستريت ومقرها دلهي، إن توقعات تمديد أعضاء أوبك+ لتخفيضات الإنتاج بثت التفاؤل في الأسواق، وسيُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جهد متضافر لتحقيق الاستقرار في الأسعار وإعادة التوازن في سوق النفط العالمية.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

قال وزير النفط الكويتي، عماد العتيقي، الأربعاء، إن الطاقة التكريرية الإجمالية للكويت تبلغ حاليا 1.83 مليون برميل يوميا من الداخل والخارج.

وأضاف في بيان خاص بافتتاح مصفاة الزور، أن الطاقة التكريرية للمصافي الداخلية تبلغ 1.415 مليون برميل يوميا والباقي لحصص الكويت في المصافي الخارجية.

المصافي الداخلية هي الأحمدي وميناء عبد الله والزور، والمصافي الخارجية هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان ونغي سون في فيتنام وميلازو في إيطاليا. وفي مارس الماضي، قالت شركة البترول الكويتية العالمية فرع إيطاليا إنها وقعت اتفاقية لشراء حصة 50 بالمئة في شركة إيكوفوكس الإيطالية المتخصصة في تصنيع الوقود العضوي، في إطار جهود تقليل الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري.

وذكرت وزارة النفط في الكويت على منصة إكس، آنذاك: "تشكل هذه الصفقة خطوة ريادية لتطوير وإنتاج وتوزيع الوقود العضوي المستدام بما يتماشى مع أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية في الوقود المستخدم للتنقل".

ولم يتم الكشف عن حجم الصفقة.