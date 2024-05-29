الجامعة العربية تؤكد أهمية منتدى التعاون "العربي - الصيني" في تعزيز العلاقات

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أهمية منتدى التعاون "العربي - الصيني" كإطار جماعي لتعزيز العلاقات العربية - الصينية.

جاء ذلك خلال كلمة السفير حسام زكي اليوم الأربعاء في اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني في العاصمة الصينية "بكين" والذي عقد برئاسة السفير حسين سيدي عبدالله الديه سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية (رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) عن الجانب العربي، والسفير سون ويدونج نائب وزير الخارجية الصيني عن الجانب الصيني.

وأشار السفير حسام زكي -رئيس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماع- إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العشرين سنة الماضية منذ إنشاء منتدى التعاون العربي - الصيني، والتطلع إلى مزيد من التعاون، بما يعود على الجانبين بالمنفعة المتبادلة.

وتم خلال الاجتماع -وفقًا لبيان للجامعة- تقييم منجزات منتدى التعاون العربي - الصيني منذ الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كذلك الإعداد للدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للمنتدى.

وسبـق هذا الاجتماع، عقد اجتماع تنسيقي عربي، تلاه عقد اجتماع تنسيقي عربي - صيني لمناقشة مشاريع الوثائق المزمع صدورها عن المنتدى وهي: إعلان بيجين والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي- الصيني بين عامي (2024-2026) والبيان المشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.