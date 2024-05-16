الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

علي هامش انعقاد القمة

السفير حسام زكي: البيان الختامي لقمة البحرين سيكون محققًا لتطلعات الشعوب وقضايا الوطن العربي

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

 أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الدعم لفلسطين والفلسطينيين موجود بقوة، في السياسة والقانون والدبلوماسية، وفي كل المجالات.

 وأضاف حسام زكي، في تصريحات صحفية علي هامش انطلاق القمة العربية الـ 33 في البحرين، أن توصيات القمة ستعكس بشكل واضح إصرار الدول العربية على دعم القضية الفلسطينية.

 وأعرب عن تفاؤله إزاء البيان الختامي للقمة الذي سيكون محققًا لتطلعات الشعوب العربية إزاء أبرز التحديات والقضايا التي يمر بها الوطن العربي على رأسها القضية الفلسطينية واستقرار الأمن الملاحي في البحر الأحمر وأيضًا الأزمات التي يعاني منها عدد من الدول العربية.

 وقال السفير حسام زكي إن جهود مملكة البحرين تبلورت خلال المبادرات الإيجابية والفاعلة التي طرحتها المملكة خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية، واجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لدى الجامعة العربية، وهي مبادرات تحمل فكرًا عربيًا خالصًا وذات ثقل استراتيجي، وتحظى بالتوافق والترحيب من الدول العربية بما يحقق تفعيلًا حقيقيًا للعمل العربي المشترك في هذا التوقيت الدقيق والمهم الذي تمر به المنطقة تحقيقًا لاستدامة السلام والاستقرار والتنمية.

 

مواد متعلقة

أبو الغيط يستقبل السكرتير العام للأمم المتحدة

اقتصادي بحريني: أهم اهداف قمة البحرين القدرة علي تحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة في الدول العربية

المستشار جمال رشدي: أزمة السودان على أجندة قمة البحرين وتناولها الأمين العام للجامعة العربية في كلمتة

السفير العكلوك يرحب بمبادرة البحرين بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية

أبو الغيط: قمة البحرين ستكون عند مستوي تطلعات المواطن العربي في رسالتها ومخرجاتها 

أبو الغيط: فلسطين تسيطر علي أذهان الجميع وفرضت نفسها بواقع أهميتها للأمن القومي

بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالمنامة تحضيرا لقمة البحرين

السفير حسام زكي : قمة البحرين ستصدر عنها مواقف عربية قوية تؤيد الحقوق الفلسطينية
الجريدة الورقية