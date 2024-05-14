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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السفير حسام زكي : قمة البحرين ستصدر عنها مواقف عربية قوية تؤيد الحقوق الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، أن القضية الفلسطينية تعد إحدى القضايا المحورية الرئيسية على جدول أعمال القمم، مشيرا الي أن  قمة البحرين ستتناول القضية الفلسطينية من كافة جوانبها خاصة في ظل المستجدات الحالية المرتبطة بإستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف السفير حسام زكي في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة البحرين، أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للعرب والجامعة العربية، وبالتالي فإن تناولها يقع في صلب إهتمامات القادة والزعماء العرب ولن تختلف "قمة البحرين" عن سابقاتها في مناقشة القضية الفلسطينية، وأنه في ظل إستمرار الحرب في غزة تكتسب القضية الفلسطينية زخما إضافيا أكبر.

وأضاف السفير زكي، أن قمة البحرين ستصدر عنها مواقف عربية قوية تؤيد الحقوق الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي لعدم التخلي عن مسؤولياته إزاء هذه الحقوق التي من الضروري إستعادتها لمصلحة الشعب الفلسطيني

ومن المقرر أن تختتم اليوم الثلاثاء الأعمال التحضيرية للقمة العربية، والمقرر إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الخميس المقبل، وذلك بانعقاد اجتماعين على مستوى وزراء الخارجية العرب.


وبدء اجتماع هيئة متابعة وتنفيذ القرارات على المستوى الوزاري، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من القرارات التي تم اتخاذها خلال القمة الماضية.

وتتشكل اللجنة من 6 دول وهم "ترويكا" القمة، وهم البحرين (رئاسة القمة الجديدة في دورتها الثالثة والثلاثين)، والسعودية (رئاسة القمة المنقضية)، والجزائر (رئيس القمة الحادية والثلاثين).

كما تتكون كذلك من "ترويكا" المجلس الوزاري وهي موريتانيا (الرئيس الحالي)، واليمن (رئيس الدورة المقبلة)، والمغرب (رئيس الدورة السابقة).

كما سينعقد اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وذلك في إطار التمهيد لأعمال القمة العربية ووضع اللمسات الأخيرة على مشروعات القرارات السياسية التي من المقرر مناقشتها وإقرارها من قبل القادة العرب.

 

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