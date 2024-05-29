فحص 1085 مواطنًا بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية

أشادت أهالي مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بجهود مديرية الصحة بالإسماعيلية، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتنظيم القافلة الطبية، التي قامت بتقديم الخدمات الطبية لحوالي 1085 مريضًا مجانًا.

جدير بالذكر أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كان قد تابع أعمال القافلة الطبية المجانية بالبعالوة الصغرى بقرية أبوعاشور، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 27 و28 مايو2024.

واستقبلت القافلة 1085 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد بشارة، ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.



ومن جانبها أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 9 عيادات تخصصية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال 497 مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها 588 مواطنًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.