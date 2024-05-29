أساطير اليورو : لويجي ريفا الهداف التاريخي لمنتخب أيطاليا

يعد لويجي ريفا او جيجي ريفا كما كان يطلق عليه في إيطاليا أحد اهم نجوم الكرة الإيطالية عبر تاريخها حيث حقق العديد من الانجازات الكبيرة مع المنتخب الإيطالي في الستينات والسبعينات من القرن الماضي .

ولد لويجي ريفا عام ١٩٤٤ وبدأ مشواره الكروي في احد الاندية الصغرى وهو نادي لينونو حتى عام ١٩٦٢ وبعدها انتقل الى نادي كالياري وظل به حتى أعلن اعتزاله عام ١٩٧٦ بعد مشوار حافل.

على عكس كل كبار النجوم في الكرة الإيطالية الذين لعبوا للأندية ايطاليا الكبرى مثل يوفنتوس او الميلان او الانتر ظل جيجي ريفا مخلصا لنادي كالياري احد اندية الجنوب الإيطالي حيث قاده إلى الصعود إلى الكالتشيو لأول مرة عام ١٩٦٤ ثم كان هو الملهم للتتويج الوحيد بلقب الدوري الإيطالي في تاريخ نادي كالياري موسم ١٩٦٩ / ١٩٧٠ وحقق على المستوى الفردي لقب هداف الدوري الإيطالي في ثلاث مواسم .

شارك جيجي ريفا مع فريق كالياري في ٣١٥ مباراة سجل فيها ١٦٤ هدف وهو رقم قياسي في تاريخ النادي حتى الان .

على مستوى الدولي قاد جيجي ريفا المنتخب الإيطالي للقبه الأوربي الاول عام ١٩٦٨ عندما نظمت ايطاليا البطولة وكالعادة كان المنتخب الإيطالي متعثرا في مشوار البطولة حيث تعادل في مباراة الدور نصف النهائي أمام الأتحاد السوفيتي وفاز بالقرعة ثم في المباراة النهائية امام منتخب يوغوسلافيا فشل منتخب ايطاليا في غياب ريفا في حسم المباراة ليلجا المنتخبين إلى مباراة إعادة مثلما كانت تحدد لوائح البطولة ليعود ريفا ويسجل الهدف الاول لمنتخب ايطاليا قبل ان تنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيطالي بهدفين ويرفع ريفا كأس البطولة.

المحطة الثانية الهامة في مسيرة جيجي ريفا مع منتخب ايطاليا كانت كأس العالم في المكسيك عام ١٩٧٠ حيث نجح المنتخب الإيطالي ولأول مرة منذ عام ١٩٣٨ في التأهل للمباراة النهائية بعد مسيرة ناجحة طوال البطولة ومنها مباريات تاريخية مثل مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب ألمانيا الغربية التي أنتهت لمصلحة ايطاليا ٤ / ٣ وسجل ريفا احد أجمل اهدافه وهو هدف الفوز للمنتخب الإيطالي في الوقت الإضافي للمباراة الا ان الاتزوري اكتفي بالمركز الثاني بعد الخسارة امام سحرة البرازيل بقيادة بيلية و ريفيلينو وتستاو و كارلوس البرتو .

أنهى ريفا مشواره الدولي مع المنتخب الإيطالي مسجلا ٣٥ هدف في ٤٢ مباراة دولية ليكون الهداف الاول في تاريخ منتخب ايطاليا حتى الان .

بعد انتهاء مشواره في الملاعب فضل ريفا الاتجاه إلى العمل الإداري وكانت أبرز محلاته عمله مديرا للمنتخب الإيطالي في الفترة من ١٩٨٨ وحتى عام ٢٠١٣ ثم توفي في ٢٢ يناير ٢٠٢٤ .