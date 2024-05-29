محافظ الفيوم يوجه ببحث إمكانية سداد ديون الغارمات الأكثر احتياجًا

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، فضلاً عن بحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات الأكثر احتياجاً، مشدداً على مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، و جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، و سعد عشري وكيل مديرية العمل، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والشيخ يحيى محمد مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي جمعيات "الأورمان، ورسالة، وبوابة معاً للخير، ومؤسسة مصر الخير".

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لبحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات الأكثر احتياجاً، للتخفيف عنهن بعد دراسة المديونية الخاصة بهن، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية، وكذا توفير كرسي كهربائي متحرك لطفلة تعانى من شلل بالقدمين.

توفير الرعاية الطبية

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية لإجراء عملية لطفلة تعانى من تقوس بالعمود الفقري بالتنسيق مع التأمين الصحي، بجانب إجراء الفحص الطبي اللازم لإحدى السيدات تعانى من تكسير بالصفائح الدموية ونقص المناعة مع صرف العلاج اللازم لها على نفقة الدولة، إضافة لتوفير العلاج اللازم لرجل مسن مصاب بجلطة على المخ، مع إجراء القومسيون الطبي اللازم له لبيان نسبة العجز عنده لبحث إمكانية منحه معاش تكافل وكرامة، بجانب توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لطفلة مصابة بالسرطان.

كما كلف المحافظ، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبشواي، لبحث شكوى أحد مواطني قرية طحاوي بشأن تأخر إجراءات التراخيص الخاصة بتعلية منزله، كما وجه رئيس مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لسرعة معاينة تعدي على الأرصفة بخلع بلاط الإنترلوك وعمل ترابيزات ثابتة بالمخالفة، بالمناطق المتاخمة لدار عائشة حسانين داخل مدينة الفيوم، والعمل على سرعة إزالة التعدي، مع وضع تصور هندسي مناسب لاستغلال المنطقة الاستغلال الأمثل، كما وجه رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بفحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها.

وأكد محافظ الفيوم، على مدير خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وكذا مسئولى مختلف الجهات ذات الصلة، بسرعة إعداد بيان تفصيلي بشكاوى ومطالب المواطنين، التى تم عرضها عليه شخصياً خلال اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، بداية من شهر يناير الماضي وحتى تاريخه، موضحاً به ما تمت الاستجابة عليه، وردود الجهات المعنية بشأنه مصحوباً بالتقارير، مشدداً على مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها تخفيفاً للأعباء عن كاهلهم.

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