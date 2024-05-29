عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "“اتفاقية الشراكة”.. خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة".

خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل لوقف مجازرها في قطاع غزة

وقال التقرير: "في خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل لوقف مجازرها في قطاع غزة، اتفق وزراء خارجية التكتل على دعوة مجلس الشراكة مع إسرائيل للانعقاد لمناقشة امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والمعروف باسم اتفاقية الشراكة".

وأضاف: "المسؤولون الأوروبيون يعتزمون اغتنام الاجتماع لمواجهة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن امتثالها للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في مدينة رفح الفلسطينية".

إسرائيل لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية

وتابع: "الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أوضح أن إسرائيل لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الأنشطة العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الشراكة مع إسرائيل سيناقش مدى التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان على حلفية العدوان على قطاع غزة".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".