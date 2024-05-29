القوات الأوكرانية تعيد نشر الاحتياطيات من دونيتسك إلى خاركوف

قال يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات المسلحة الأوكرانية أعادت نشر الاحتياطيات من دونيتسك إلى خاركوف.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال الخبير العسكري:"من أجل محاولة السيطرة على فولشانسك، أعادت قوات أوكرانيا نشر الاحتياطيات من مناطق أخرى كدونيتسك وتشاسوف يار وخيرسون وزابوروجي".

وأضاف أن الجيش الأوكراني نقل أيضًا عشرات الوحدات من المعدات العسكرية من دونيتسك إلى خاركوف.

مجلس الدوما: زيلينسكي يرتكب جريمة دولة

وعلى صعيد آخر قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن فترة رئاسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انتهت، وأنه استولى على السلطة وارتكب جريمة دولة.

وتابع فولودين على قناته بموقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام":"زيلينسكي خارج عن القانون.. وهناك أزمة سلطة في أوكرانيا، فلقد انتهت ولاية الرئيس زيلينسكي، وينص الدستور الأوكراني على أنه من المستحيل توسيع السلطات الرئاسية إلا من خلال الانتخابات، وأي شيء آخر يعد جريمة دولة. هذا هذا هو بالضبط ما ارتكبه زيلينسكي".

وأشار إلى أنه وفقا للدستور الأوكراني، من المفترض أن يقوم رئيس البرلمان الأوكراني بواجبات الرئيس الأوكراني حتى انتخاب وتنصيب الزعيم الجديد، مضيفاً :"لكن رئيسها رسلان ستيفانشوك رفض أمس أداء المهام الجديدة وأعلن أن الرئيس السابق زيلينسكي يجب أن يستمر في أدائها، وهذا يتعارض مع الدستور الأوكراني ويعد استيلاء على السلطة".