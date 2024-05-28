الكرملين: تصرفات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا أعمال عدائية

اعتبرت روسيا ، مناقشة الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية والتغلب على اعتراضات المجر ضد تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بمثابة أعمال عدائية.

وتوعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية اليوم الثلاثاء باتخاذ الجيش الروسي، الإجراءات المناسبة ضد هذه الأعمال.

وقبل يومين، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الهولندي، هانكي بروينز سلوت، أمام البرلمان الوطني، إن أوكرانيا يجب أن تتاح لها الفرصة لضرب أهداف في روسيا بالأسلحة التي يقدمها الغرب. ووفقا لها، فإن هولندا لا تضع أي قيود من هذا القبيل وتعتزم مناقشة هذا الأمر مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتعليقًا على هذه التصريحات، قالت السفارة الروسية في هولندا إن مثل هذه التصريحات تمثل "خطوة أخرى غير مسؤولة من قبل المسؤولين المؤقتين وسيتعين على الحكومة الجديدة معالجة عواقبها".