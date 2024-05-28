الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: تصرفات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا أعمال عدائية

الكرملين
الكرملين

اعتبرت روسيا ، مناقشة الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية والتغلب على اعتراضات المجر ضد تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بمثابة أعمال عدائية.

 

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الكرملين: روسيا لن تشارك في مؤتمر لبحث الأزمة بأوكرانيا الشهر القادم

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الكرملين: لا إجماع في الغرب حول إمكانية قيام أوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب روسيا

 

وتوعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية اليوم الثلاثاء باتخاذ الجيش الروسي، الإجراءات المناسبة ضد هذه الأعمال.

وقبل يومين، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الهولندي، هانكي بروينز سلوت، أمام البرلمان الوطني، إن أوكرانيا يجب أن تتاح لها الفرصة لضرب أهداف في روسيا بالأسلحة التي يقدمها الغرب. ووفقا لها، فإن هولندا لا تضع أي قيود من هذا القبيل وتعتزم مناقشة هذا الأمر مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتعليقًا على هذه التصريحات، قالت السفارة الروسية في هولندا إن مثل هذه التصريحات تمثل "خطوة أخرى غير مسؤولة من قبل المسؤولين المؤقتين وسيتعين على الحكومة الجديدة معالجة عواقبها".

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