أوكرانيا تجمع 1.6 مليار يورو لمبادرة شراء قذائف مدفعية

اجتمع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، مع مجموعة من زعماء الاتحاد الأوروبي في براغ لمناقشة تنفيذ مبادرة المدفعية، التي جمعت بالفعل أكثر من 1.6 مليار يورو.

وقال شميهال - في تصريحات، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء - إنه "بناءً على دعوة من رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، وصلنا إلى براغ للمشاركة في اجتماع عمل واسع النطاق لمناقشة احتياجات أوكرانيا مع زعماء بولندا ولاتفيا والدنمرك وهولندا وممثل الولايات المتحدة".

وأضاف أنه خلال الاجتماع الثنائي مع فيالا، ناقش الجانبان تنفيذ مبادرة المدفعية، التي جمعت بالفعل أكثر من 1.6 مليار يورو.

وتابع: "من المهم بالنسبة لنا أن يتم تسليم الذخيرة في الوقت المناسب وبطريقة منهجية ومخططة ابتداء من يونيو"، مشيرًا إلى أنه ناقش أيضًا إمكانية استخدام أوكرانيا لأسلحة الشركاء لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

وأضاف شميهال أن موضوعات النقاش شملت الإنتاج المشترك في الصناعة الدفاعية، والجهود المشتركة لزيادة الضغط على روسيا. كما بحثوا العقوبات ومصادرة الأصول الروسية المجمدة وصيغة السلام وغيرها من قضايا التعاون المهمة.

بوتين رغبة الولايات المتحدة في التفاوض في مجال الأسلحة الاستراتيجية مبهمة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أرادت التفاوض مع روسيا في مجال الأسلحة الاستراتيجية، لكن حتى الآن لا توجد رغبة كبيرة.

وأضاف بوتين في إفادة صحفية عقب زيارته لأوزباكستان: "يبدو لي أنهم يريدون التفاوض في مجال الأسلحة الاستراتيجية، ولكن لسبب ما لا نرى رغبة كبيرة في القيام بذلك، هناك محادثات حول هذا الموضوع، ولكن لا نلمس أن هناك رغبة كبيرة لدى الأمريكيين في تحقيق ذلك، وسنرى ما سيحدث لاحقا". هذا وقدم السيناتور الديمقراطي الأمريكي إدوارد ماركينز وفي وقت سابق من شهر مارس الماضي مشروع قرار إلى الكونغرس يدعو فيه روسيا إلى العودة للمشاركة في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "النووية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية عام 2023 تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لكنها لم تنسحب منها نهائيا.

وشددت روسيا على أن نظام الرقابة على الأسلحة النووية يجب أن يشمل الترسانات النووية للدول الأخرى في حلف الناتو، أي بريطانيا وفرنسا.