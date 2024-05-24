القادسية يخطط لضم عبد الرزاق حمد الله من الإتحاد

أصبح المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق إتحاد جدة قريباً من الرحيل عن صفوف الفريق الأتحاد عقب نهاية الموسم الحالي.

وكشف صحيفة “المدينة” السعودية أن حمد الله أحد اللاعبين المطلوبين للإنضمام لصفوف فريق القادسية الصاعد حديثاً لدوري روشن السعودي.

ويأمل القادسية في ضم عبد الرزاق حمد الله في صفقة إنتقال حر حيث ينتهي عقد اللاعب المغربي بنهاية الموسم الجاري.

ويعمل ناتدي القادسية المملوك لأحد أكبر الشركات لتدعيم صفوفه بكوكبة من النجوم للمنافسة بقوة في بطولة دوري روشن خلال الموسم المقبل.

ويخوض عبد الرزاق حمد الله آخر مبارياته خلال الموسم الحالي أمام منافسه النصر مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة دوري روشن.