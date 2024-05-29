صحيفة: الدولار القوي يزيد من بريق الذهب

ذكرت صحيفة "برلينر تسايتونغ" أكبر صحيفة يومية في برلين أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يهدد العالم بانخفاض الناتج الإجمالي العالمي بنسبة سبعة بالمئة.

وقال صندوق النقد الدولي في توقعات له: "إذا استمرت دوامة العقوبات بين الصين والولايات المتحدة في التصاعد فإن الاقتصاد العالمي، بحسب أسوأ سيناريو، سيواجه انخفاضا يصل إلى 7%".

وأضاف صندوق النقد الدولي أنه سيتم فرض أكثر من ثلاثة آلاف من القيود التجارية في السنوات المقبلة، وهو ما يزيد بنحو 3 مرات مقارنة بمستواها في العام 2019.

وأشار إلى أن بعض الدول تعيد النظر في سياستها المتمثلة في الاعتماد على الدولار، كما تعمل على زيادة الاستثمار في الذهب، بصفته ملاذا آمنا.

واشترت البنوك المركزية في العالم بالربع الأول من العام الجاري 2024 أكبر كمية من الذهب منذ العام 2016، حيث اقتنت قرابة 290 طنا، وصعدت حصة المعدن النفيس في احتياطيات النقد الأجنبي لدى دول "الكتلة الصينية" من 2% تم تسجيلها في العام 2015 إلى 4.3% في العام 2023، في حين ظلت حصة الذهب في "الكتلة الأمريكية" دون تغيير.

كما عملت الصين على خفض حيازاتها من سندات الحكومة الأمريكية من 44% إلى 30%، إذ أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضغط على النظام المالي العالمي.