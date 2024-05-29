ضباب ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأربعاء، موضحًا أن الطقس السائد صحواً بوجه عام رطباً ليلاً وحتى صباح الخميس.

فيما يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

رياح خفيفة إلى معتدلة

وأضاف المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً غرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:03 والمد الثاني عند الساعة 04:14، والجزر الأول عند الساعة 11:35 والجزر الثاني عند الساعة 21:53

وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والمد الثاني عند الساعة 01:31، والجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 08:12

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

أبوظبي 41 26 90 35

دبي 42 27 90 25

الشارقة 43 26 90 25

عجمان 38 28 90 35

أم القيوين 41 24 85 20

رأس الخيمة 45 24 75 15

الفجيرة 39 30 75 15

العـين 44 27 85 15

ليوا 44 26 80 20

الرويس 39 29 80 25

السلع 43 30 65 15

دلـمـا 37 29 75 40

طنب الكبرى 35 29 90 55

طنب الصغرى 35 29 90 55

أبو موسى 35 29 90 55