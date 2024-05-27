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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل حالة الطقس بدولة الإمارات اليوم

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين. 

وأوضح المركز  أن الطقس سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وحتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

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تفاصيل حالة الطقس اليوم
وذكر المركز ، في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون  الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً بعد الظهر.

الموج في بحر عمان 
وتابع، يحدث المد الأول عند الساعة 17:15 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 20:16 ، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والجزر الأول عند الساعة 06:34

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة 


وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:
أبوظبي 41 27 80 25
دبي 42 25 85 20
الشارقة 43 28 80 20
عجمان 39 29 80 25
أم القيوين 41 25 85 30
رأس الخيمة 42 24 80 20
الفجيرة 39 31 70 20
العـين 47 28 60 10
ليوا 46 25 70 15
الرويس 39 25 80 25
السلع 38 24 75 20
دلـمـا 41 29 80 25
طنب الكبرى / الصغرى 40 28 85 25
أبو موسى 40 28 85 20

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