رئيسا الإمارات وكوريا الجنوبية يبحثان في سول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء مع رئيس كوري الجنوبية "يون سوك يول"، علاقات الصداقة المتينة بين البلدين وشعبيهما، والحرص المتبادل على تعزيزها بجانب القيم المشتركة للشعبين في المحافظة على الثقافة والموروث والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد - الذي يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية - بالاهتمام الذي يوليه الشعب الكوري؛ للمحافظة على تراثه وثقافته الجديرة بالتقدير، مؤكدا دور الثقافات والفنون في بناء جسور التواصل والتقارب بين شعوب العالم كونها جزءاً أصيلاً من الإرث الإنساني الذي يجب المحافظة عليه كي تتوارثه الأجيال، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي السياق، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوفدي الشركات الكبرى وريادة الأعمال الكورية، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتنامية بين الإمارات وكوريا، ودور الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين في تعزيزها خاصة من خلال المشروعات والاستثمارات المشتركة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، اهتمام الإمارات بجذب الاستثمارات وتوفير بيئة داعمة لها سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الأنظمة والتشريعات، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين البلدين خلال زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية تفتح الباب لمزيد من الفرص للشركات ورجال الأعمال في البلدين للعمل والاستثمار ما يجعلها نقلة نوعية مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية.

من جانبهم، أكد رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكورية اهتمامهم بالاستثمار والعمل في الإمارات، منوهين بما تشهده الإمارات من تطور تنموي وما توفره من فرص استثمارية متنوعة.