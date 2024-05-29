اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس

تنظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح.

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل في القضية رقم 12146 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.

شهدت الجلسة الماضية تأجيل محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس للمرافعة الدفاع.

كانت الجلسات الماضية إرفاق هيئة المحكمة تقرير اللجنة الخماسية الوارد من مستشفى الصحة النفسية بمحضر الجلسة، وجاء مضمون التقرير أن المتهمة لا تعانى من أي أمراض نفسية تجعلها تقبل على قتل ابنتها، وأنها تتمتع بكامل قواها العقلية، وكانت في حالة إدراك يوم الحادث.

كانت المحكمة في جلسة سابقة أمرت بتشكيل لجنة خماسية من الطب النفسى لبيان سلامة القوى العقلية للمتهمة من عدمه بناءً على طلب الدفاع، وطلب دفاع المتهمة عدم الأخذ بالتقرير الوارد من اللجنة الخماسية وتشكيل لجنة سباعية من أطباء الصحة النفسية لكون موكلته غير مدركة لأفعالها.



