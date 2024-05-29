يوسف النصيري أول الراحلين من إشبيلية ويقترب من الدوري الإنجليزي

يسعى نادي إشبيلية الإسباني لتوفير الأموال لدخول الميركاتو استعدادًا للموسم المقبل وعلى ما يبدو أن النجم المغربي يوسف النصيري قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي ليكون أول الراحلين عن الفريق.

المغربي ظل ضمن قائمة المرشحين لعدة مواسم لحزم حقائبه والآن كل شيء يشير إلى أن فترة وجوده في العاصمة إشبيلية قد انتهت.

من حيث المبدأ، ستمول هذه العملية جزءًا من تخطيط الموسم المقبل.

حيث يأمل إشبيلية في الحصول على مبلغ يقارب 20 مليون يورو – 25 مليون يورو على الأقل من الصفقة.

في الوقت الحالي، يعد أستون فيلا هو الأفضل للحصول على خدمات الدولي المغربي. ويحاول أوناي إيمري المدير الفني للفريق الإنجليزي إقناع تلميذه السابق للقدوم إلى إنجلترا.

كما تستمر المحادثات بين برمنغهام وإشبيلية منذ أسابيع للتوصل إلى اتفاق سيكون على الطريق الصحيح. لدرجة أنه سيكون من الضروري فقط حل بعض المشكلات المتعلقة بالأرقام المتغيرة نظرًا لأن جزء اللاعب مغلق تمامًا بالفعل.