الصيام المتقطع ممنوع لـ 4 أشخاص.. أولهم الحوامل

الصيام المتقطع هو نمط غذائي يركز على توقيت تناول الطعام أكثر من نوعية الطعام المستهلك، بدأ يكتسب شعبية واسعة كنظام غذائي بين الكثيرين لإنقاص الوزن، فهو يعتمد على فترات متناوبة من الأكل والصيام.

أنواع الصيام المتقطع

ووفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth"، من الضروري فهم الصيام المتقطع بشكل جيد ومعرفة أنه ليس مناسبًا للجميع، فهناك عدة طرق شائعة للصيام المتقطع، منها:

الصيام المتقطع

طريقة 16/8

يتضمن الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام خلال فترة 8 ساعات.

طريقة 5:2

تتضمن تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وتقييد السعرات الحرارية إلى 500-600 سعرة حرارية في اليومين الآخرين.

طريقة الصيام لمدة 24 ساعة كاملة

يتم الصيام لمدة 24 ساعة مرة أو مرتين في الأسبوع.

أشخاص ممنوعة من الصيام المتقطع

هناك فئات من الأشخاص ينصح بتجنب الصيام المتقطع لأسباب صحية، وهم:

النساء الحوامل أو المرضعات

قد يؤثر سلبًا على تناول العناصر الغذائية الضرورية وإنتاج الحليب، مما يؤثر على صحة الأم والطفل.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الأكل

قد يؤدي الصيام المتقطع إلى تفاقم سلوكيات الأكل المضطربة، خاصة لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ مع اضطرابات الأكل مثل الشره المرضي أو فقدان الشهية.

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية محددة

مثل مرضى السكري أو أولئك الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو حالات صحية مزمنة أخرى. هذه الحالات تتطلب تناول الطعام بانتظام للحفاظ على مستويات السكر في الدم وضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

الأطفال والمراهقون

يحتاج الأطفال والشباب إلى تغذية متسقة لدعم النمو والتطور. الصيام المتقطع يمكن أن يحد من العناصر الغذائية الضرورية لنموهم السليم.

على صعيد آخر، إذا كنت تفكر في اتباع نظام الصيام المتقطع، فمن الضروري استشارة الطبيب، خصوصًا إذا كان لديك أي حالة صحية أساسية. الطبيب يمكنه تقديم المشورة حول ما إذا كان هذا النظام مناسبًا لك وكيفية تطبيقه بأمان.

فوائد الصيام المتقطع

على الرغم من أن الصيام المتقطع ليس مناسبًا للجميع، إلا أنه قد يحمل فوائد صحية لبعض الأشخاص، مثل:

فقدان الوزن

يمكن أن يساعد على خفض السعرات الحرارية وتحسين عملية الأيض.

تحسين مستويات السكر في الدم

قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

تحسين صحة القلب

يمكن أن يقلل من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب مثل مستويات الكوليسترول.

تعزيز صحة الدماغ

قد يساعد في تحسين وظائف الدماغ وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

بشكل عام، فإن الصيام المتقطع يمكن أن يكون نظامًا غذائيًا فعالًا لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، ولكن ليس مناسبًا للجميع. من المهم النظر في الحالة الصحية الفردية واستشارة الطبيب قبل البدء في هذا النظام الغذائي لضمان تحقيق أقصى الفوائد دون التعرض لأي مخاطر صحية.